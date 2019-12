Tempo di lettura: < 1 minuto

CAPELLO LAZIO – Fabio Capello ne è sicuro: “Occhio alla Lazio, sta facendo molto bene”. L’allenatore, tra le altre di Roma e Juventus, vede nell’undici di Inzaghi una squadra che può lottare fino in fondo per lo scudetto. Questo il suo pensiero espresso ai microfoni di Rai 2.

Serie A

“Juventus e Inter sono entrambe attrezzate per arrivare prime, hanno nel dna questa caratteristica e questa voglia. Devo dire che anche le romane stanno facendo molto bene. La Lazio in particolare non ha paura di giocare contro le favorite. La metto comunque tra le squadre ‘pericolose’ per le prime due, ma credo che le altre abbiano qualcosa in più”.