Capezzone: “Centrodestra attento, Lotito ti farà perdere molti voti”

Daniele Capezzone, direttore del quotidiano Il Tempo, nel suo editoriale ha lanciato un monito al centrodestra in vista delle prossime elezioni; Lotito farà perdere molti voti alla coalizione. Ecco alcuni estratti.

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L’editoriale di Capezzone su Lotito, il centrodestra e le elezioni

“Dunque, ieri il presidente Lotito è tornato a parlare, e oggi Il Tempo ve ne dà correttamente conto, anche registrando il fortissimo dissenso che le sue parole hanno suscitato in città e sui social. Tutto ciò non sorprende: la comunicazione della Lazio e di chi guida la società è da tempo sconnessa rispetto ai sentimenti e alle attese dei tifosi. Da questo punto di vista, c’è qualcun altro che farebbe bene a riflettere.

E qui scatta il nostro avviso ai naviganti, accompagnato da un consiglio (non richiesto ma sincero e caldo) alla buona politica di centrodestra. Leggete le cronache de Il Tempo, guardate bene le foto e i video del fiume di laziali l’altro pomeriggio a Ponte Milvio, esaminate la valanga social che cresce e viene giù da settimane. E soprattutto rileggete le analisi e i suggerimenti di Luigi Bisignani, che non ha mai dimenticato di offrire a tutti una possibile pars construens, uno sbocco costruttivo”.

Capezzone sulle scelte di Lotito

“Ormai le scelte (legittime ma molto discutibili, e in qualche caso letteralmente indifendibili) del presidente Claudio Lotito, che è anche un senatore della Repubblica, stanno diventando un fatto politico, cioè un fatto che produrrà la conseguenza politica di far perdere molti voti al centrodestra. E sarà un vero peccato, anzi un’autentica disdetta in una campagna elettorale che già si annuncia difficilissima.

E però il cortocircuito rischia di attivarsi: se un tifoso percepisce di non poter far nulla per sbloccare la situazione della sua Lazio, può valutare (secondo me sbagliando) di prendersi una vendetta verso il partito e lo schiera mento che ospitano il presidente contestatissimo. A mio avviso è un grave errore, perché i laziali rischiano di ritrovarsi con Lotito che resta in sella, più Conte e Schlein al governo. Una moltiplicazione delle disgrazie su tutti i fronti, non certo una loro attenuazione”.

Capezzone sul rischio di perdere le elezioni

“E tuttavia il rischio c’è. Basta ascoltare con attenzione l’umore della città: come Il Tempo ha fatto, e come troppi altri media hanno rifiutato ostinatamente di fare per venti lunghi anni. Morale. Anche la politica farebbe bene, fermo restando il rispetto del diritto di proprietà, a esercitare una robusta moral suasion.

O il presidente Lotito investe sue consistenti risorse; o trova partner e finanziatori; o si fa aiutare da una o più banche; o ridà a tutti la sensazione di un progetto credibile e di una crescita strategica; oppure, se nulla di questo può accadere e se anzi proseguono provocazioni tipo la storia della Reggina, è meglio che venda.

Alle migliori condizioni possibili, naturalmente, che ha tutto il diritto di valutare. Non vuole farlo? Legittimo, anzi stralegittimo. Ma poi sarebbe ingenuo – da parte di altri – sottovalutare le conseguenze politiche ed elettorali della (sacrosanta) arrabbiatura di un popolo immenso di tifosi”.

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