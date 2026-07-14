Capezzone: “Aprite gli occhi per non essere gli ultimi giapponesi del lotitismo”

Il direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone, ha affidato all’editoriale comparso oggi sul quotidiano il suo pensiero sulla perdurante protesta portata avanti dai tifosi della Lazio nei confronti di Lotito e sulla sorda reazione della società, che imperterrita ignora la voce del suo popolo.

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Il pensiero di Capezzone sulla protesta dei tifosi della Lazio contro Lotito nell’editoriale di oggi

Come ci ha tenuto a sottolineare Daniele Capezzone nel suo editoriale, le pagine del quotidiano Il Tempo da qualche mese si sono fatte portavoce del diffuso sentimento di dissenso dei tifosi della Lazio nei confronti della gestione del presidente Lotito. La reazione della società, però, è stata sorda. Al contrario, proprio nei giorni in cui il popolo biancoceleste ha deciso di radunarsi per esprimere nelle piazze e nei teatri la propria protesta, da parte della Lazio “è giunta una scelta kamikaze: organizzare una sorta di «controprogrammazione» per oscurare gli eventi”, con la complicità dei media, che hanno dato – secondo il direttore – scarsa copertura alle contestazioni.

Il risultato non è stato altro che aumentare la rabbia e la delusione dei tifosi, sentimenti ormai percepibili ovunque nelle strade di Roma, nei bar e nelle metro. Si chiude dunque con un chiaro invito a non ignorare quanto sta accadendo: “Qualcuno pensa di riuscire a censurare il prevedibilissimo flop della campagna abbonamenti? O l’Olimpico che resterà tristemente vuoto nelle partite in casa? O gli spicchi di stadio che invece saranno stracolmi quando la Lazio giocherà in trasferta. Meglio aprire gli occhi. Per evitare di comportarsi da ultimi giapponesi mediatici del lotitismo”.

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