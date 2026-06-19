Capezzone: “Abbiamo proposto un confronto a Lotito, ma invano. Non risponde”

Daniele Capezzone, direttore del quotidiano Il Tempo, nel corso del suo editoriale per presentare l’iniziativa “Laziale alza la voce”, ha parlato del presidente Lotito, delle cose che non vanno in casa Lazio e del confronto che il numero uno biancoceleste continua a rifiutare.

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L’editoriale di Capezzone sul rifiuto di Lotito a confrontarsi

“Non ce ne voglia il presidente Lotito, a cui abbiamo pubblicamente e privatamente confermato (invano, però) la nostra disponibilità a confrontarci con lui. Da mesi (ricordate la domanda in conferenza stampa della nostra Martina Zanchi?) gli abbiamo proposto un forum sullo stadio: niente. Ora gli abbiamo posto il tema delle risorse e di un progetto che deve essere adeguato alla storia e alle ambizioni della Lazio: niente. Escono notizie poco rassicuranti sul Flaminio: niente anche lì. Poi si rischia per il secondo anno consecutio un non-mercato: ma alcuni fischiettano e fanno finta che la questione non esista. E nel frattempo si rincorrono le voci sulla Reggina: ma come, non si trovano risorse qua e si apre un’altra storia in Calabria?”.

Redazione Lazionews.eu

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