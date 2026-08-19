Capezzone: “Lotito, noi l’avvisiamo: questa stagione sarà un calvario!”

Daniele Capezzone, direttore de Il Tempo, sulle colonne del quotidiano da lui diretto, ha scritto un editoriale tutto rivolto e indirizzato al presidente Lotito, invitando il patron biancoceleste a rispondere alle domande di Bisignani e alle lettere dei tifosi inviate al giornale.

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L’editoriale di Capezzone su Lotito e la Lazio

“Presidente Lotito, lei non sa che si perde. Sì, davvero, non sa che si perde a non interloquire con Il Tempo e con una parte ormai ultramaggioritaria dei laziali. Se due mesi fa, con intelligenza e umiltà, avesse risposto alle domande di Luigi Bisignani, non avrebbe fatto un favore a noi, ma a se stesso, perché si sarebbe auto-costretto a immaginare un progetto e una prospettiva che, di tutta evidenza, lei non ha. Si sarebbe fatto aiutare (soci? partner? finanziatori?), in primo luogo dando respiro finanziario a una società boccheggiante.

Se avesse letto le migliaia di lettere arrivate a Bisignani qui a Il Tempo e che presto saranno pubblicate (sa che non ha nemmeno risposto alla nostra richiesta di un incontro per consegnargliele? Quanta sciatteria…), avrebbe trovato storie familiari, stralci di vita, passioni tramandate di generazione in generazione, un intreccio prezioso di sport e ricordi personali, insieme a quel mix di distinzione e sportività che i biancocelesti amano chiamare «lazialità».

Se ci avesse dato retta, non avrebbe iniziato la stagione in un modo così devastante. L’avevamo avvisata: senza alcuna ostilità, ma con lucidità. E lo rifacciamo ora: presidente Lotito, questa stagione sarà un calvario”.

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