Connect with us

NOTIZIE

Capezzone: “La protesta esiste da anni, ma è stata sempre censurata”

Published

4 ore ago

on

lotito

Il direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone, ha scritto una lettera parlando della protesta dei tifosi della Lazio contro Claudio Lotito, dopo la denuncia che ha dato il via all’indagine per aggiotaggio nei confronti di Luigi Bisignani.

Leggi anche: Mimun: “Contro il Venezia bisognerà essere umili e concentrati per tutta la partita”

La lettera di Capezzone sulla protesta contro Lotito

“La protesta dei tifosi laziali esiste da anni, la vera anomalia è che quasi nessuno l’avesse ascoltata e raccontata, come sarebbe stato intellettualmente onesto”. 

Sull’indagine

“Ma quali mandanti, dunque? Semmai c’è da accendere i riflettori su anni di inspiegabile censura, in cui una storia giornalisticamente interessante era stata misteriosamente occultata. Per salvare un rapporto con la tifoseria che mi pare oggi ancora più deteriorato di allora”

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
2-2
Finale
Milan
Pareggio
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 12 4
2 Inter 12 4
3 Como 10 4
4 LAZIO 10 4
5 Cagliari 9 4
6 Milan 8 4
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 4
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 4
14 Torino 3 4
15 Fiorentina 3 4
16 Parma 1 4
17 Bologna 1 4
18 Monza 1 4
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 4
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI