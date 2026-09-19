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Capezzone: “La protesta esiste da anni, ma è stata sempre censurata”
Il direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone, ha scritto una lettera parlando della protesta dei tifosi della Lazio contro Claudio Lotito, dopo la denuncia che ha dato il via all’indagine per aggiotaggio nei confronti di Luigi Bisignani.
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La lettera di Capezzone sulla protesta contro Lotito
“La protesta dei tifosi laziali esiste da anni, la vera anomalia è che quasi nessuno l’avesse ascoltata e raccontata, come sarebbe stato intellettualmente onesto”.
Sull’indagine
“Ma quali mandanti, dunque? Semmai c’è da accendere i riflettori su anni di inspiegabile censura, in cui una storia giornalisticamente interessante era stata misteriosamente occultata. Per salvare un rapporto con la tifoseria che mi pare oggi ancora più deteriorato di allora”
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