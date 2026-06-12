Caprio: “Non abbiamo mai vissuto un periodo così brutto”

In un’intervista davanti ai microfoni di Radiosei, l’attore Mino Caprio è tornato a commentare il momento della Lazio, esprimendo fiducia nel lavoro dell’allenatore Gennaro Gattuso, ma anche dissenso verso il presidente Claudio Lotito. Ecco le sue parole.

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Le parole di Caprio nell’intervista sulla Lazio, Gattuso e Lotito

“‘Onofrio e la caldaia’, avrei titolato la mia lettera a Il Tempo, nella quale credo di aver detto tutto. In questo momento viene fuori la nostra tristezza. Viviamo un periodo così brutto che in tanti anni di Lazio non abbiamo mai vissuto“.

Su Gattuso

“Gattuso potrebbe sorprenderci, ma ha bisogno anche di calciatori. Quando si parla del mercato della Lazio preferisco non ascoltare la radio perché mi sopraggiungono dei disturbi, degli scompensi”.

Sul dissenso nei confronti di Lotito

“Quand’anche, nel giro di un anno o due, la Lazio vincesse il tricolore, lo dico fantasticando, io continuerei a dire ‘libera la Lazio’ perché le sue parole sono lance conficcate nel nostro stomaco. Nessun dirigente mai ha proferito parole del genere, così offensive. Sono laziale ed ho altri valori“.

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