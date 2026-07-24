Capua: “Non vorrei che Romagnoli non fosse reintegrato per motivi economici”

Il dottor Pino Capua si è espresso a favore del reintegro di Alessio Romagnoli nella rosa della Lazio, dopo che sono quasi del tutto tramontate le possibilità di un suo trasferimento all’Al Sadd: di seguito le sue dichiarazioni in un’intervista concessa in collegamento con Radiosei.

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Le parole del dott. Capua nell’intervista sul reintegro di Romagnoli alla Lazio

“Se fossi la Lazio mi riprenderei di corsa Alessio Romagnoli. Non vorrei che questo non possa accadere per impossibilità economica. Questo mi preoccuperebbe tanto. Mi risulta che lui che accetterebbe qualsiasi cosa pur di restare alla Lazio. Ci rimango male quando leggo che si sta allenando a parte. Secondo me dovrebbe restare e fare il capitano. Non credo che si stia allenando a parte per motivi atletici. Mi risulta che lui si sia allenato mattina e pomeriggio tutti i giorni prima del reintegro. Ci metterà poco a rimettersi in linea con gli altri. Si è allenato ore in modo serio, così come lo è lui. Ha sempre dimostrato cosa sia in grado di dare alla Lazio. Credo che la verità è che i costi di Romagnoli non se li possono permettere”.

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