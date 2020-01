Tempo di lettura: < 1 minuto

CAPUA LAZIO ROMA INTERVISTA – Pino Capua, presidente della commissione antidoping della FGIC, si è espresso sul futuro della Lazio ai microfoni di TMW radio. Con l’eliminazione in Coppa Italia, ai biancocelesti resta la rincorsa alla Champions League e a un piazzamento clamoroso in campionato. Il girone di ritorno è da poco cominciato e Capua ha parlato del lavoro di Inzaghi. Ecco le sue parole.

Lazio sorpresa della stagione

“Sicuramente la Juventus è la squadra più completa della Serie A ma solo la Lazio, per ben due volte, è riuscita a batterla. I biancocelesti hanno una partita in meno e vincendo quella sono virtualmente secondi. Nello stesso momento la Juve giocherà le Coppe e chissà cosa potrebbe accadere in quel periodo. Quest’anno i biancocelesti sono sun un altro piano rispetto alla stagione scorsa.”

Sul derby contro la Roma

“La Lazio preso consapevolezza delle proprie possibilità. Anche i giocatori lo affronteranno in maniera diversa rispetto al passato”.

