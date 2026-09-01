Caputi: “Lazio, hai un signor centrocampo. Al calciomercato do 7”

In questa sua recente intervista per Tuttomercatoweb, il giornalista Massimo Caputi ha voluto dare un giudizio al calciomercato della Lazio: i biancocelesti sono riusciti a portarsi a casa un bel 7 pieno.

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Le parole di Caputi nell’intervista sul calciomercato della Lazio

“Do 7, ha preso giocatori funzionali. La cosa che deve registrare è la difesa. Ha un signor centrocampo e ha alternative sugli esterni. E’ una squadra che darà fastidio”.

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