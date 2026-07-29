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INTERVISTE

Caravello: “Oggi per un giocatore è molto difficile scegliere la Lazio”

Published

3 ore ago

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Caravello intervista Lazio 29 luglio

L’agente Danilo Caravello, intervenuto nel corso di un’intervista sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della complicata situazione che vive la Lazio, delle difficoltà economiche e di quelle sul mercato. Ecco le sue parole.

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Le parole di Caravello nell’intervista sulla Lazio

“Questo è un calcio che deve fare i conti con i bilanci, il mercato è difficile per tutte le italiane. Il caso Lazio, poi, è influenzato anche dalla distanza tra tifosi e società. I giocatori che devono venire a Roma sanno quale sia la situazione, è difficile che di fronte ad una scelta si possa venire a giocare nella Lazio. Normale che ci sia indecisione. Deve essere un giocatore di personalità e di spessore, convinto di far bene a prescindere dalla depressione dell’ambiente.

Un po’ come ha fatto Gattuso. Poi se tu non sei tempestivo nel chiedere le trattative e concedi tempo, è facile che subentrino opzioni che si fanno preferire. E’ chiro che parli di una società che vive nella continua contestazione con i propri tifosi. Giocatori, addetti ai lavori, tutti conoscono la situazione. I calciatori tra di loro si parlano, le problematiche emergono. E’ un’agonia che si protrae, arriverà gente che non ha situazioni più appetibili”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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