CARAVELLO INTERVISTA – Ai microfoni di TMWradio è intervenuto Danilo Caravello. L’agente ha parlato molto di Lazio e della fibra morale della squadra che nelle difficoltà tira sempre fuori l’orgoglio. Altro argomento di conversazione è stato Ciro Immobile. Per Caravello la Scarpa D’Oro potrebbe raggiungere traguardi storici con la maglia della Lazio. Ecco le sue impressioni.

Sulla Lazio

“La squadra di Inzaghi ha sempre dimostrato che nelle difficoltà sa far quadrato e risultati. Per me la Lazio come l’Atalanta, affrontando pure la Champions, sta facendo il proprio percorso. E ora in campionato può sfruttare un calendario abbordabile per risalire. In Champions la sfida con lo Zenit può essere la chiave per andare verso gli ottavi”.

Il talento di Immobile

“In questo periodo di grande sofferenza nella vita di tutti i giorni sarebbe meglio evitare certe polemiche. Immobile ha solo subìto questa situazione, lui non c’entra niente. Faccio un plauso al club per come è stata gestita la vicenda Luis Alberto. Alimentare ulteriori polemiche non sarebbe stato opportuno, tenere una linea più morbida non significa abbassare la guardia da parte della società. E’ stata alla fine una gestione intelligente. Immobile e CR7 se continuano con questa media realizzative riusciranno a raggiungere i loro obiettivi. CR7 come miglior marcatore di sempre e Immobile raggiungendo Piola. Immobile è un animale da campo e nel suo territorio preferito, l’area di rigore, non perdona”.

