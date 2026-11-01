Cardani a Radio Sportiva: “Scudetto? Lazio, ora credici”

Il giornalista e caporedattore di Lazionews.eu, Martino Cardani, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Sportiva: ha parlato del momento e del futuro della Lazio, tra primo posto e ambizioni.

LEGGI ANCHE: Sorrentino: “Mi chiedo cosa ha fatto Gattuso alla Lazio”

Le parole di Cardani nell’ intervista sulla Lazio a Radio Sportiva

“La Lazio continua a volare. E, ora, può iniziare a sognare…”

Cardani sulla vittoria contro il Cagliari

“Vittoria diversa dalle altre. Oggi la Lazio ha vinto da grande squadra, dopo essere andata sotto con una rete anche fortunosa. Poi il pareggio e la vittoria nel finale, voluta con le unghie e con i denti, con tanta forza. E, soprattutto, non smettendo di giocare il proprio bel calcio. Vincere partite come questa è, per una squadra che vuole vincere, fondamentale”.

Cardani sul lavoro di Gattuso

“Dopo la sconfitta in Coppa Italia la Lazio sembrava destinata a un’altra stagione di delusioni. E, invece, qualcosa è cambiato per davvero. La squadra sembra diversa, ha grinta, qualità, una voglia di giocare l’uno per l’altro che la rende difficile per chiunque. Bravissimo il mister, anche perché la squadra gioca bene…”

Cardani sullo Scudetto

“Scudetto? Lazio, ora credici. Nove su dieci non sono poca roba. Io credo che Napoli potrà essere una tapa importante, così come lo sarà il calciomercato di gennaio. Vedremo cosa succederà…”

Cardani sui singoli

“La Lazio sta giocando da grande squadra e ha il vantaggio di non avere coppe. Se non dovesse calare di forma, e può essere, allora tutto è possibile. La bravura è che ci sono giocatori che stanno entrando in forma in momenti diversi: contro il Cagliari sontuosi Isaksen e Taylor che, nelle ultime uscite, era stato più sottotono. All’inizio benissimo Zaccagni. Insomma, così può accadere di tutto…”

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP