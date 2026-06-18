Cardone: “Gattuso ci proverà con Dele-Bashiru”

Il giornalista Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulle vicende di mercato in casa Lazio.

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Gli aggiornamenti di Cardone sul mercato della Lazio.

“Dele-Bashiru? Anche Gattuso ci proverà. Sarri lo considerava un libro da scrivere, per il nuovo tecnico lo considera un’alternativa per il centrocampo del 4-2-3-1 ed una possibile soluzione come esterno destro della batteria dei trequartisti. Visto che Cancellieri andrà via, l’idea di Gattuso è quella di impostarlo anche in quel ruolo. In mezzo al campo, con compiti tattici specifici, si perde un po’.

Partendo dalla corsia avrebbe minori vincoli e maggiore libertà di movimento. In Europa e nel Mondo vediamo esterni offensivi di grande qualità che saltano l’uomo. Il nigeriano è un altro profilo, molto forte fisicamente, ma saltare l’uomo è un’altra storia”.

Il motto della Lazio sul mercato secondo Cardone.

“Cedere, tagliare, ringiovanire. Questo è il motto del mercato della Lazio per questa estate. In nome di questo si sta operando. Provedel-Inter, gli accordi tra le parti sono fatti. Manca solo la firma di Lotito sull’accordo di tre milioni di euro. Romagnoli è un tormentone, fino a quando Lotito non mette la firma sui documenti che si sono scambiati Lazio ed Al Sadd aspettiamo”.

Cardone sull’operazione Galassi.

“Bruno Galassi non è paragonabile all’affare Gila, tanto è vero che questo ragazzo arriva a titolo gratuito. È un centrocampista, inizierà con la Primavera con Gattuso che darà un’occhiata interessata a quei giovani”.

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