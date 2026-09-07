INTERVISTE
Cardone: “Brozovic? Ecco quanto prende d’ingaggio”
Giulio Cardone è tornato a fare chiarezza su alcuni temi ancora caldi in casa Lazio, in questa sua ultima intervista per Radiosei il giornalista de La Repubblica ha parlato di calciomercato e della possibilità, difficile, di ingaggiare Marcelo Brozovic attualmente svincolato.
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Le parole di Cardone su Brozovic alla Lazio
“Brozovic è uno di quelli che chiede molto di ingaggio, sta trattando con altri club sulla base di 5 milioni a stagione. Il reparto prevede la presenza di Rovella e Cataldi. Per quanto riguarda il primo, purtroppo, i tempi di recupero non sono brevi. A prescindere dall’entità della lesione al polpaccio, lo stop potrebbe essere di un mese e mezzo a partire dal giorno dello stop. L’augurio è che dopo la lunga sosta possa tornare”.
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