Cardone: “Patric? E’ un giallo. Per Dominguez parti vicine”

Giulio Cardone ha fatto il punto del calciomercato della Lazio, in un’intervista andata in onda sulle frequenze di Radiosei: il focus resta la difesa, con l’imminente arrivo di Doekhi, il giallo Patric, la trattativa per Sergi Dominguez e la partenza di Romagnoli al centro del discorso. Ecco le sue parole.

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Le parole di Cardone nell’intervista sul calciomercato della Lazio per la difesa

“Le ultimissime in casa Lazio riguardano la difesa. L’operazione di Doekhi è stata lampo, ieri è arrivato nel primo pomeriggio, ha firmato in serata fino al 2029, ora sta svolgendo le viste mediche e da domani sarà a disposizione del tecnico”.

Su Patric e Dominguez

“Resta incompleta la difesa, l’assenza di Patric è da capire. Non a caso c’è stata un’accelerata per Dominguez, c’è un accordo con lui. In queste ore, tra oggi e domani, Fabiani dovrebbe andare a Zagabria per provare a chiudere. La richiesta della Dinamo Zagabria è di 15 milioni, chiaro che se il DS riparte è perché al telefono le parti si sono avvicinate. Se ci saranno conferme sul viaggio, al momento non è detto che si farà, facile pensare che la trattativa andrà in porto. Ad ogni modo, l’accordo con il giocatore c’è, manca l’intesa con la Dinamo Zagabria”.

Sull’addio di Romagnoli

“Romagnoli? Non è stato ancora ufficializzato; ora in Qatar ci sono quattro gironi di lutto, dovrebbe essere annunciato nel fine settimana il passaggio del centrale, a meno che non ci siano colpi di scena”.

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