Cardone: “Rispetto all’anno scorso mancano 7 titolari”

Giulio Cardone, in un’intervista ai microfoni di Radiosei, ha provato a fare ordine nella confusione del calciomercato della Lazio, facendo il punto sulle trattative per Coppola, Sergi Dominguez e Comuzzo. Ecco le sue parole.

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Le parole di Cardone nell’intervista sulle ultime di calciomercato della Lazio tra Coppola, Dominguez e Comuzzo

“Coppola alla fine è rimasto al Paris Fc, il Brighton l’ha venduto per una ventina di milioni. Il preferito di Gattuso è Dominguez, ma ancora c’è distanza visto che la Dinamo Zagabria deve dare parte della rivendita al Barcellona (20%). La Lazio sperava di chiudere a 10 milioni più bonus, ma la parte fissa deve essere di 12”.

Sui buchi nella rosa

“Si sta trattando per provare a trovare una soluzione, per provare ad accontentare l’allenatore. Mancano 7 titolari rispetto alla scorsa estate, diversi sono dei pilastri. Senza prendere Dominguez non credo che parte con il piede giusto l’avventura di Gattuso. Ridimensionamento clamoroso”.

Su Comuzzo

“Alternativa a Dominguez? Mi sembra più facile arrivare al prestito di Comuzzo, non è lo scenario più probabile ma è possibile che non si vada a chiudere per Dominguez. Questo piano B, con un ragazzo italiano e giovane, non è male; tuttavia per lui si sta muovendo anche il Torino, quindi è il caso di sbrigarsi a gare chiarezza su Dominguez”.

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