Cardone: “Siamo davanti a un precipizio, bisogna intervenire”

Il giornalista Giulio Cardone, raggiunto in un’intervista andata in onda sulle frequenze di Radiosei, ha detto la sua sulla notizia di un dossier per la vendita della Lazio e sulla strategia di calciomercato biancoceleste. Ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE: Oddi: “Se vendiamo i più importanti siamo rovinati”

Le parole di Cardone nell’intervista sul dossier per la vendita della Lazio e sul calciomercato

“Credo sia vero ci sia stato il dossier, il prezzo fatto da Lotito sembrerebbe di 1 miliardo. Per i movimenti che conosco, ci potrebbe stare questa situazione. Io sono convintissimo che di fronte ad un farsi avanti concreto da parte di un soggetto con disponibilità vere, non ci sarebbe tutta la chiusura manifestata ora da Lotito”.

Sul calciomercato biancoceleste

“Vendere Taty, Guendouzi, ora Gila e Romagnoli, fa capire come sono cambiate le strategie da quando si tratteneva Milinkovic nonostante le offerte. Le cessioni di Provedel, Gila e Romagnoli ci mettono davanti ad un precipizio e abbiamo la certezza che chi li sostituirà non sarò all’altezza. La strategia è quella di gennaio: non si spenderà mai quello che si incasserà, questo impongono i conti. La situazione sta precipitando e bisogna intervenire. Sergi Dominguez è una scommessa. Comuzzo è sicuramente meno scommessa, io credo che valga”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata.

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP