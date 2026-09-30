Cardone: “Senza questi interventi è inutile parare di Flaminio”

In un’intervista in collegamento con Radiosei, Giulio Cardone ha fatto il punto della situazione relativamente al progetto della Lazio per lo stadio Flaminio, per cui si attende la decisione a proposito della concessione del pubblico interesse da parte della Giunta capitolina: ecco le sue parole.

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Le parole di Cardone nell’intervista sul Flaminio

“Per quanto riguarda il Flaminio, ci sarà uno step troppo importante prossimamente con la Giunta capitolina che dovrà decidere sulla concessione del pubblico interesse. Un passaggio fondamentale sul quale ora c’è un silenzio un po’ assordante. La cosa entro ottobre dovrà essere incassata da parte della Lazio, altrimenti non si va avanti. Questo è il prossimo passo da fare sullo stadio. Lotito ne parla sempre come una cosa che si farà, anche da parte del Campidoglio c’è tutta la volontà di procedere a questa par-condicio degli stadi romani”.

Sulle prescrizioni della Soprintendenza

“La Soprintendenza ha dato queste due prescrizioni importanti su cui intervenire. Il mantenimento della Pensilina che il progetto Lazio aveva cancellato e l’abbassamento dell’altezza del secondo anello con la riduzione della capienza intorno ai 43 mila. Sono due interventi che la Lazio è obbligata a fare. Senza questi interventi inutile parlarne. Ovviamente è fondamentale anche tutta la parte economica. Partita tutta da costruire con l’amministrazione comunale che continua a professare ottimismo”.

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