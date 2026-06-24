Cardone: “Per Romagnoli restano soltanto le firme, la clausola di Gattuso mi inquieta”

Nella consueta intervista rilasciata a Radiosei, il giornalista Giulio Cardone si è soffermato sulla clausola presente nel contratto di Gennaro Gattuso, che prevede un rinnovo in caso di arrivo nelle prime 12 posizioni, al termine del campionato, e ha parlato di mercato.

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L’intervista di Cardone sulla clausola di Gattuso e il mercato in uscita

“Legare un rinnovo a una posizione di classifica abbastanza scontata, in genere, si fa con i calciatori. Vedi Openda a Torino. Averla fatta con l’allenatore è un segnale. Per una squadra che dovrebbe essere ambiziosa come la Lazio, in genere la clausola si lega alle coppe europee. Se vogliamo giustificare questa scelta parlando di traguardi sportivi, oppure di situazione economica, la faccenda è comunque inquietante. Praticamente è un modo per non procedere subito a un biennale, che poi è ciò che accontenta entrambe le parti”.

Cardone su Romagnoli e Gila

“In merito a Romagnoli, Lotito non ha ancora firmato i documenti. Resta solo quello da fare. Poi c’è da monitorare la situazione-Gila: da Napoli la fanno semplice, ma semplice non è, la Lazio tiene il punto. Ci può stare che la Lazio sia interessata a Rafa Marin, come dicono i colleghi partenopei, che smentiscono invece l’interesse dei biancocelesti per Lucca. In aggiunta, Gattuso vuole un centravanti. Il fatto che la Juventus non abbia centrato la Champions ha dannatamente complicato l’estate dei bianconeri, ecco perché restano fermi sul fronte Gila, anche se Spalletti è un estimatore del difensore”.

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