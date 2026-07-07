Cardone: “Filtra ottimismo per Gila al Milan”

Giulio Cardone, raggiunto in un‘intervista dai microfoni di Radiosei, ha fatto il punto della situazione del calciomercato della Lazio, commentando la probabile partenza di Gila destinazione Milan e le altre notizie emerse nelle ultime ore. Ecco le sue parole.

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Le parole di Cardone nell’intervista su Gila e il calciomercato della Lazio

“Ieri il procuratore di Gila è stato a Roma per parlare con la Lazio, con Lotito e Fabiani per conto del Milan. L’agente fa da spola e riferisce le richieste. Al momento ballano 5 milioni. Ad ogni molto filtra ottimismo da tutte per parti in causa, anche perché è difficile che qualche squadra possa garantire questo stipendio al giocatore.

Sul tesoretto risparmiato dalla Lazio

“Tra Provedel, Gila e Romagnoli, la Lazio avrà intorno ai 18-20 milioni da spendere. La priorità di Gattuso è un difensore. Mandas e Motta dovrebbero rimanere, saranno loro i portieri. La novità in questi giorni è che Tavares era stato accostato al Porto, ma la sua cessione non mi risulta così scontata”.

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