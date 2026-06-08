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INTERVISTE

Cardone: “Gimenez? Per essere credibile ecco cosa devi fare”

Published

23 ore ago

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Santiago Gimenez

Ai microfoni di Radiosei Giulio Cardone ha parlato delle ultimi voci di calciomercato sulla Lazio, concentrandosi in particolare su Gimenez e Gila.

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Le parole di Cardone sulla suggestione di mercato Gimenez.

“Il mercato della Lazio dovrebbe essere a saldo zero, filtra questo ma la notizia ufficiale arriverà entro fine mese. Ad oggi è molto probabile che il club non potrà muoversi liberamente. La situazione non è facile, Gattuso ne è a conoscenza.

La novità in entrata riguarda il gradimento per Gimenez del Milan, sarebbe l’attaccante ideale per Gattuso ma i costi sono comunque alti. Ma è chiaro che prima dobbiamo parlare delle cessioni per essere credibili”.

Cardone sul futuro di Gila.

“A Napoli c’è un grande estimatore di Gila che è Allegri, al momento al Milan c’è confusione, non c’è chi fa mercato poi vedremo se chi arriverà metterà gli occhi sullo spagnolo”.

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