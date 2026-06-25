Cardone: “Caso Gothberg ennesima figuraccia internazionale. Lucca? Verrebbe alla Lazio”

Il giornalista Giulio Cardone, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato delle reazioni dopo il caso Gothberg, dell’ennesima figuraccia fatta dalla Lazio e – in ottica mercato – del possibile arrivo di Lucca. Ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Cardone nell’intervista sulla Lazio

Cardone sul caso Gothberg

“Caso Gothberg? Altra figuraccia a livello internazionale. Anche il comunicato della Lazio è stato abbastanza farraginoso. In totale ora la Lazio deve pagare circa 80-90 mila euro. Bastava essere più attenti e fare ciò che ha fatto il Milan, ossia il contrario: il rinnovo del contratto come segno di civiltà. Ad ogni modo, anche se non si vuole rinnovare, ci vuole dialogo. La figura di Lotito è controversa: da un lato c’è il riconoscimento di alcune capacità in politica, dall’altro c’è ciò che sta accadendo alla Lazio”.

Cardone su Peruzzi e Lucca

“Peruzzi aspetta l’incontro dal vivo con Lotito per capire se ci sono i margini per rientrare. Lucca alla Lazio verrebbe. Lui e Ratkov nella stessa squadra faccio fatica a vederli, stando alle caratteristiche tecniche è difficili vederli nello stesso attacco”.

Cardone su Cancellieri

“Oltre a quello della Fiorentina, è spuntato pure l’interesse del Torino. In difesa Martinez e Dominguez restano i primi nomi in lista”.

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