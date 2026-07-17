Cardone: “Per Kennedy la trattativa va avanti, Tavares dovrebbe restare”

Il giornalista Giulio Cardone, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato delle trattative in corso per Kennedy e Dominguez, oltre che della permanenza di Tavares e di Patric: ecco le sue parole.

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Le parole di Cardone nell’intervista sul mercato della Lazio

“La trattativa per Kennedy sta andando avanti, il procuratore è Bertolucci, lo stesso di Felipe Anderson, e ha un buon rapporto con la Lazio. Il giocatore è valutato dal Fluminense 12 milioni e la Lazio ne offre 8, diventa necessario inserire l’obbligo di riscatto altrimenti credo che neanche ti ascoltino”.

Cardone su Sergi Dominguez

“La Lazio sia per lui che per Dominguez dovrà necessariamente inserire l’obbligo di riscatto per favorire l’operazione. L’offerta che dovrebbe recapitare la Lazio alla Dinamo Zagabria nei prossimi dovrebbe essere di 12 milioni complessivi, con obbligo appunto”.

Cardone su Patric

“La situazione Patric è particolare, non ci sono comunicazioni sul suo rientro. Alla luce di questo diventa ancora più importante prendere un altro centrale”.

Cardone su Tavares e Romagnoli

“Tavares piace al Porto, soprattutto al tecnico, ma per ora non c’è stato nessun affondo da parte dei portoghesi così come da parte del Besiktas. Lui vuole rimanere, ad oggi non ho notizie sulla sua partenza. Anche a livello di immagine, dopo Provedel, Gila e Romagnoli, pilastri della Lazio, puoi permetterti di vendere pure lui? Romagnoli? L’ufficialità dovrebbe arrivare nel fine settimana. Dovrebbe partire la prossima settimana per il ritiro”.

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