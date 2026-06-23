Cardone: “Gila, occhio alla Juve. Zaniolo? Smentito. Zaccagni resta al 90%”

Il giornalista di Repubblica, Giulio Cardone, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato dell’elezione di Malagò a presidente della FIGC, dell’astensione di Lotito e delle voci in entrata e in uscita del mercato della Lazio.

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Le parole di Cardone nell’intervista sulla Lazio

“Gattuso è a Marbella, si sente con Fabiani; è molto attento a capire che Lazio verrà fuori e a come verranno sostituiti i calciatori che andranno via. Per Gila non si arriverà a 30 milioni, credo che Lotito e Fabiani lo hanno capito vista anche la volontà del giocatore. Se il Napoli non chiude, la Juventus può inserirsi. Il club bianconero sta progettando di inserirsi”.

Cardone su Zaccagni e Zaniolo

“Mano sul fuoco sulla permanenza di Zaccagni? Nel calcio non si può mai mettere, ma al 90% credo che resti. Zaniolo? Storia particolare: la Lazio smentisce, l’Udinese non ne sa nulla, nel senso che non è stata contattata dalla Lazio, quindi non parliamo di una vicenda in stato avanzato però la sto monitorando perché lui non è contento per come sta procedendo la trattativa per il nuovo contratto dopo essere stato riscattato”.

Cardone sull’elezione di Malagò, Lotito e Maldini nuovo DT

“Malagò e la fede calcistica? Sono i comportamenti che poi ti portano a valutare chi ha una carica così importante. Lotito astenuto? Ha sempre spiegato che non ha nulla di personale con Malagò e consigliava di dare tutti i poteri al commissario, ma ultimamente le sue scelte sportive risultano perdenti nei confronti della maggioranza.

I rapporti tra Lotito e Gravina erano ottimo prima del Covid, ma poi sono i fatti che cambiano i rapporti. Magari fra Malagò e Lotito può succedere il contrario: non sono partiti bene, ma potrebbero recuperare. Maldini probabile direttore tecnico della Nazionale, sarebbe una bella notizia visto che ha dimostrato al Milan di essere un grande dirigente”.

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