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Cardone: “Begraoui è in ballo, Romagnoli può partire. Gudmundsson e Cancellieri…”

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3 ore ago

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Cardone intervista Lazio mercato Begraoui Romagnoli Gudmundsson

Il giornalista di Repubblica, Giulio Cardone, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato del mercato della Lazio, delle voci su Begraoui e Mauro Icardi, della possibile uscita di Romagnoli e Gudmundsson in entrata. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Gudmundsson: Cancellieri la chiave per arrivare all’islandese? Si valuta uno scambio

Le parole di Cardone nell’intervista sul mercato della Lazio

Cardone su Begraoui

“Per Dia l’accordo è stato trovato, voleva tornare in Francia. Gattuso un sostituto se lo aspetta, Begraoui, il ragazzo marocchino dell’Estoril, è in ballo. L’apertura clamorosa di Icardi verso la Lazio non c’è stata, quindi al momento lui non vuole venire a tutti i costi e la Lazio non si strappa i capelli per lui”.

Cardone su Romagnoli

Romagnoli è il nodo della giornata, perché il mercato in Qatar chiude il 3 settembre. Diogo Leite è sempre svincolato, anche quella potrebbe essere una possibilità qualora Romagnoli partisse all’ultimo. Intanto l’Al-Sadd c’è sul giocatore”.

Cardone su Cancellieri e Gudmundsson

“Continuano a circolare voci del presunto rifiuto di Cancellieri ad altre destinazioni, ma non sono vere. Se viene o meno ceduto alla Fiorentina o al Parma, è una situazione che sta in mano alla Lazio. La Fiorentina offre in cambio Gudmudsson e soldi ma il pensiero di Gattuso non è in linea con questo possibile scambio. L’orientamento è quello di accontentare Gattuso, che voleva la permanenza di Cancellieri e Dia. Dia non sono riusciti a tenerlo, ci proveranno con Cancellieri. Se esce Cancellieri deve essere presa un’ala destra e in quel caso tornerebbe in ordita Lazio Man. Gudmudsson non è un esterno alto per il 4-3-3, e se lo ha fatto è stato a sinistra”.

Cardone sulla difesa e l’infortunio di Rovella

“Al momento, togliendo Gigot, non ci sarebbe bisogno di altri tagli. Tavares, Pedraza e Pellegrini potresti inserirli tutti in lista; non mi aspetto la cessione di uno di questi. Spalletti è un estimatore di Tavares ma alla fine credo che il portoghese resterà. Sembra che sia meno grave l’infortunio di Rovella, non al punto di renderlo disponibile per Udine ma sembrerebbe che il ragazzo si sia fermato in tempo”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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