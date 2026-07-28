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Cardone: “Il bilancio della Lazio avrà grosse perdite. Flaminio? L’iter si può bloccare”

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2 ore ago

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Cardone intervista Lazio mercato bilancio Flaminio

Il giornalista Giulio Cardone, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato tra le altre cose del mercato della Lazio, dei problemi relativi al bilancio e dello stadio Flaminio: ecco le sue dichiarazioni.

Leggi anche: Mattei: “Per Lotito la Lazio è sua e i tifosi devono tacere. Lavori al Fersini? Un alibi”

Le parole di Cardone nell’intervista sulla Lazio

Cardone sul mercato e Markmann

“Markmann non dovrebbe essere difficile prenderlo e piace anche a Gattuso. L’operazione è sui 7 milioni, compresi due di bonus. Si tratta di un ragazzo ‘acerbo’, però ha aggressività e velocità che possono fare al caso della Lazio, soprattutto se vuole giocare col baricentro alto. Le parti sono molto vicine, è possibile che la lentezza nella chiusura dipenda dalla vicenda Sergi Dominguez, che resta la priorità dei biancocelesti”.

Cardone sul caso Polymarket

“I soldi che si perdono per Polymarket, più agli abbonamenti non sottoscritti, più i biglietti che saranno di meno rispetto al solito, sono danni per il bilancio. Rappresentano perdite ingenti per una società che si autofinanzia come la Lazio”.

Cardone sul Flaminio

“Tra il 10 e il 13 agosto è fissata la chiusura della conferenza dei servizi. I tecnici della Lazio stanno provando a dare risposta alla Sovrintendenza, vediamo se si arriverà ad un parere positivo, che è deciso altrimenti l’iter si blocca. Una risposta da dentro fuori. Dall’amministrazione comunale filtra ottimismo. Comunque se arriva l’ok ora, potrebbero sempre esserci uno stop più avanti. Ci sono tante criticità, vediamo se il primo step verrà superato, altrimenti finisce tutto qui”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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