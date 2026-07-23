Cardone: “Per prendere Espì, ne devi cedere due. Romagnoli? Ciclo finito con la Lazio”

Il giornalista Giulio Cardone, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della situazione Romagnoli, di Espì come nuovo nome per l’attacco della Lazio e di molto altro ancora: ecco le sue parole.

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Le parole di Cardone nell’intervista sulla Lazio

Cardone su Espì

“Carlos Espí, attaccante del Levante, è un nome attendibile. Fa parte della lista dei centravanti che la Lazio sta seguendo per migliorare un reparto che, dalla prima uscita, dimostra di non essere competitivo. Tuttavia per arrivarci serve vendere due tra Ratkov, Dia e Noslin; col saldo zero, cederne uno non basta”.

Cardone su Romagnoli

“Romagnoli? L’Al-Sadd ha cambiato gli accordi, ha chiesto di dilazionare il pagamento in due rate, una da dare a settembre e l’altra a dicembre. Se le garanzie fossero concrete la Lazio potrebbe anche accettare ma al momento non c’è questa sensazione. Il ciclo di Alessio alla Lazio è da considerarsi terminato ma la Lazio lo tratterrebbe. Sicuramente Sarri a Bergamo lo prenderebbe subito. Gattuso ha detto di aver avallato la cessione di Gila ma per Romagnoli è diverso. I due calciatori sono in momenti diversi della carriera, la professionalità di Romagnoli la conosciamo. Romagnoli alla Lazio non sarà mai veramente scontento. Ce l’ha con Lotito, però lo abbiamo visto come veste la maglia. Di base comunque lui vuole andare via”.

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