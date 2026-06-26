Cardone: “C’è aria di novità in società, ci saranno vari cambi. In difesa arriveranno giovani”

Il giornalista Giulio Cardone, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato delle novità societarie della Lazio, del mercato in entrata e in uscita e molto altro: ecco le sue dichiarazioni in merito.

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Le parole di Cardone nell’intervista sulla Lazio

Cardone sulle novità societarie

“C’è aria di novità in società, intendo anche a livello dirigenziale. La questione-Peruzzi sta andando avanti, anche a livello sanitario cambierà qualcosa. Cose nuove ci saranno a Formello, prima del 10, giorno del raduno, mi aspetto vari cambi”.

Cardone su Romagnoli e i sostituti

“Romagnoli a breve svolgerà le visite con l’Al-Sadd, Gila credo andrà via; bisognerà assolutamente individuare i sostituti giusti. Nell’ottica di ringiovanire la rosa ci stanno i nomi di Coppola, Dominguez e Martinez; idem Rafa Marin. Sono tutti under 25, alcuni anche under 23. Uno di questi nomi credo arriverà, ma probabilmente ne servirebbero due“.

Cardone su Gila

“In un mondo ideale a uno come Gila, l’anno dopo del suo arrivo, gli rinnovi il suo contratto. Ma qui concedo un attenuante perché all’epoca giocava poco”.

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