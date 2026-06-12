Cardone: “A Formello vivono su Nettuno!”

In un’intervista in collegamento con Radiosei, il giornalista Giulio Cardone ha commentato la lettera con cui Claudio Lotito ha tentato di riappacificarsi con i tifosi, che al contrario hanno dichiarato di essere intenzionati a perseverare nella loro protesta. Ecco le sue parole.

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Le parole di Cardone nel’intervistra sulla lettera di Lotito e la protesta dei tifosi

“Cortocircuito continuo. Ieri ho raccolto le reazioni dei tifosi: la lettera di Lotito è nata e pensata male, il muro contro muro continua e non so dove possa condurre tutto questo. Mi sembra che si continui su concetti e dichiarazioni che tutto fanno tranne che ricucire la situazione, o ridurre le distanze che ormai sono siderali. A Formello vivono su Nettuno, in un altro pianeta rispetto a ciò che succede”.

Sulle iniziative della società

“Le iniziative della società che ben vengano, ma devono essere ponderate bene. L’obiettivo deve essere centrato al meglio perché per tutto ciò che si è creato non puoi permetterti un altro inciampo, un altro errore”.

Sulla protesta dei tifosi

“Nel momento in cui mancano i risultati la contestazione, che è sempre stata latente vista la mancanza di empatia, riemerge. Il malcontento dei tifosi viene fuori. A volte ho reputato le critiche sproporzionate rispetto ai fatti, ai risultati ottenuti, ai trofei, ai calciatori arrivati, quest’estate invece credo che sia assolutamente comprensibile”.

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