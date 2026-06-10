Cardone: “La notizia della Reggina ha creato dubbi, situazione Lazio preoccupante”

Durante un’intervista ai microfoni di Radiosei, il giornalista Giulio Cardone, ha parlato della notizia dell’interessamento di Lotito verso la Reggina e delle notizie su Rovella. Ecco riportato il suo commento:

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L’intervista di Cardone su Lotito e la Reggina

Cardone sulla trattativa Lotito-Reggina

“La notizia che riguarda la Reggina ha dato vita ad un tam tam mediatico che ha diviso l’ambiente. C’è chi lamenta il fatto di vedere Lotito che pensa ad altro anziché alla Lazio e chi crede che l’interesse per la Reggina lo porti a lasciare la Lazio. La politica lo ha indirizzato lì, lui si fa garante di questa cordata per l’acquisizione del club”.

Cardone sulla situazione Lazio

“Dalla Consob fino a poco fa non era arrivata nessuna comunicazione di movimenti anomali, quindi non mi aspetto smentite su nulla, per ora. In vista dell’estate, la situazione Lazio è preoccupante. Nel tempo ho detto che la critica era sproporzionata agli avvenimenti, ora non lo è più”.

Cardone su Rovella

“Il fatto che Rovella sia in bilico spero venga smentito dai fatti. Dal Rovella che sta bene dovremmo costruire la nuova Lazio e il giocatore piace tantissimo a Gattuso. Perdere pilastri come lui e Gila sarebbe di una gravità clamorosa. Siamo fautori del player trading ma non non dello smantellamento. Pellegrini e Cataldi sono contenti di restare alla Lazio, vorrebbero rimanere”.

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