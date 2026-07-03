Cardone: “Il Flaminio è morto e la Lazio è malata”

Il giornalista Giulio Cardone, intervenuto in un’intervista ai microfoni di Radiosei, ha detto la sua sulla manifestazione dei tifosi biancocelesti andata in scena ieri e sul futuro del presidente della Lazio, Claudio Lotito. Ecco le sue parole.

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Le parole di Cardone nell’intervista sulla manifestazione dei tifosi della Lazio di ieri e su Lotito

“La serata di ieri? Situazione emozionante. Sono meno d’accordo sullo svuotamento dello stadio ma questo tipo di manifestazioni, che non coinvolgono solo una minoranza bensì una buona parte della tifoseria, sono molto importanti. Una partecipazione così massiccia, in una serata laziale, bellissima”.

Sul presidente della Lazio

“Prima di tutto c’è da individuare un nuovo rappresentante e poi c’è da convincere Lotito a fare il Calleri con Cragnotti. Ben vengano le belle parole, ma serve lavorare, magari anche a fari spenti. Si devono risolvere gli interrogativi del Flaminio che è morto e della Lazio che è malata”.

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