INTERVISTE
Cardone: “Asp andrà in Spagna, vi dico chi vuole Gattuso”
Il giornalista Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei per degli aggiornamenti sul mercato della Lazio: in particolare su Asp e su Dominguez, quest’ultimo scelto direttamente da Gattuso.
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Le parole di Cardone sul mercato della Lazio e sulle richieste di Gattuso.
“Siamo di nuovo nell’ambito, come direbbe Fabiani, del mantra ‘i migliori affari sono quelli che non si fanno’: il Deportivo ha tanti soldi, quindi niente Asp per la Lazio; il giocatore andrà in Spagna.
La Lazio per il mercato deve lavorare sotto traccia perché con i vincoli che ha è costretta a prendere tempo e le altre squadre la superano. Per Dominguez la Lazio si è mossa abbastanza celermente ma anche in questo caso non ha la possibilità di chiudere, quindi nonostante il blitz in Croazia non è detto che la trattiva si chiuderà.
Dominguez è il preferito di Gattuso, rispetto a tutti gli altri nomi usciti in questo periodo. Per il tecnico quindi è importante, è il profilo per sostituire Gila. E oggi è una giornata importante perché la Lazio deve accontentare il suo allenatore”
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