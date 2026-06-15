Cardone: “Oggi la firma di Romagnoli con l’Al-Sadd, Gattuso ufficiale a breve”

Le parole di Giulio Cardone nell’intervista rilasciata ai microfoni di Radiosei, sul calciomercato della Lazio e sulle operazioni necessarie per evitare il saldo zero. Ecco riportate le sue parole:

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L’intervista di Cardone sul mercato con il saldo zero della Lazio

Cardone sul mercato a saldo zero

“Sono 19,5 i milioni che occorrono per ripianare la situazione. Questo ripianamento può avvenire in qualsiasi momento entro la fine del mercato di questa sessione estiva; questo sarebbe utile per il discorso dei rinnovi e per evitare un’altra sanzione. Monza e Sassuolo sono nella stessa situazione ma entrambe faranno aumento di capitale e dal primo luglio potranno operare liberamente. Se devo prendere Lucca, a quel punto valuto Ratkov in ritiro. Gattuso reputa Gila uno dei migliori non solo della Lazio ma di tutta la Serie A, sacrificando lui si aspetta almeno una mano in attacco”.

Cardone su Romagnoli

“Mancano i dettagli, credo che oggi si chiuderà tutto con l’Al-Sadd. Deve solo definirsi il quadro Lazio-Romagnoli, con quelle famose mensilità di cui si è parlato anche a gennaio. Per quanto riguarda Gattuso e il suo staff, giovedì notte sono arrivate le firme. A luglio si comincerà insieme quindi con l’ufficialità”.

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