INTERVISTE
Cardone: “Peruzzi non avrà ripensamenti, no secco. Tavares? Può partire, piace al Porto”
Il giornalista Giulio Cardone, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato del rifiuto di Peruzzi di tornare alla Lazio e delle voci di mercato che interessano il portoghese Nuno Tavares: ecco le sue parole.
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Le parole di Cardone nell’intervista sulla Lazio
Cardone sul no di Peruzzi a Lotito
“L’accordo non è stato trovato e non credo ci saranno ripensamenti. Non c’erano le basi per ripartire. Ribadisco: per la Lazio sarebbe stato utile soddisfare ogni sua richiesta. Ora c’è da capire se Lotito penserà ad altre figure in grado di fare da raccordo tra spogliatoio e società; è un dirigente vacante nell’organigramma biancoceleste.
Qui comunque ci sono diversi ruoli da sistemare, compresi quelli dello staff medico, dei fisioterapisti e dei massaggiatori che nel calcio di oggi sono ancora più importanti. Il modus operandi di Lotito lo conosciamo, sappiamo che si affida solo a persone di fiducia quindi capisco i tifosi laziali che hanno maggiori perplessità dopo l’acquisizione della Reggina. Vai a perdere energie e anche soldi per questo nuovo club”.
Cardone sulle voci di mercato su Tavares
“C’è l’interessamento del Porto, in particolare di Farioli. Il tecnico è un estimatore del portoghese, la Lazio ha fissato il prezzo a 20 milioni, con il 35% da dare all’Arsenal. Il calciatore è tentato dall’idea di accettare la situazione, resta sullo sfondo anche il Besiktas. La sua permanenza la davamo per scontata ma non è così, anche se Gattuso vorrebbe restasse, nonostante ci sia Pedraza”.
Redazione Lazionews.eu
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