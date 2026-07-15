Cardone: “Non sono d’accordo con lo stadio vuoto, al momento siamo da metà classifica”

Giulio Cardone ha fatto il punto del calciomercato della Lazio, in un’intervista ai microfoni di Radiosei, esprimendo anche la sua opinione sul prossimo campionato e sulla protesta. Ecco le sue parole:

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Cardone nell’intervista sul calciomercato della Lazio e sulla protesta

Cardone sul mercato

“La Lazio, dovendo fare il mercato con il bilancino, è costretta a proporre formule che non fanno chiudere subito le trattative, motivo per il quale le altre squadre hanno tempo di inserirsi”.

Cardone sul campionato

“Se mi chiedete un pronostico, in questo momento come facciamo a posizionarci nella parte sinistra della classifica? Gattuso è stato diretto: ci sono 8-9 squadre che partono davanti. Al momento siamo nella seconda metà della classifica. Quando parliamo di ridimensionamento, parliamo di questo”.

Cardone sulla protesta

“I movimenti che si stanno facendo sul fronte politico e finanziario ok, ma comunque sono dell’idea che ci deve essere il supporto alla squadra. Chiaro è che Lotito dovrebbe farsi affiancare da qualcuno in grado di finanziare. L’emergenza è molto grave ma il senso di appartenenza va protetto. Dobbiamo cercare di andare avanti e tutelare la lazialità, sulle responsabilità siamo tutti d’accordo, non ci sono dubbi. La manifestazione del 2 luglio è stata incredibile, io sposo queste idee, poi non sono d’accordo con lo stadio vuoto”.

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