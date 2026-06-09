Cardone: “Provedel andrà all’Inter. Gila? Servono 30 milioni”

Giulio Cardone ha fatto il punto del mercato in uscita della Lazio, che potrebbe salutare sia Provedel che Gila, e ha analizzato i benefici che deriverebbero dalla ristrutturazione dello stadio Flaminio: ecco le sue parole, nell’intervista concessa sulle onde di Radiosei.

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Le parole di Cardone nell’intervista su Provedel, Gila e il Flaminio

“Sono convinto che Provedel andrà all’Inter, un incontro è in programma giovedì e la trattativa entrerà nel vivo. Non c’è una distanza clamorosa tra le parti. L’idea poi è di promuovere Mandas a primo portiere, a meno che il Bournemouth non lo riscatterà; hanno tempo fino al 15 giugno. Al momento lo scenario è questo, con Motta riserva e Furlanetto che andrà a giocare; Giacomone terzo portiere“.

Su Gila

“Gli approcci del Napoli, fin qui, sono stati respinti; è ancora presto, però la situazione al momento è questa. Servono 30 milioni. Lotito e Fabiani hanno promesso a Gattuso di trattenerlo”.

Sul Flaminio

“Per me è sbagliato, come ambiente, non spingere su questo progetto perché potrebbe essere una chiave per il cambiamento. Sarebbe una carta importante che Lotito avrebbe dal punto di vista amministrativo. A quel punto magari Lotito potrebbe optare per una svolta, ma questa è un’ipotesi”.

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