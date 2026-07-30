Connect with us

INTERVISTE

Cardone: “Patric e Gigot sono scomparsi. Romagnoli? piace ancora all’Al-Sadd

Published

26 minuti ago

on

Cardone intervista Romagnoli Lazio

Brutte notizie da parte di Patric e Samuel Gigot che continuano a non dare segnali positivi, discorso simile per Alessio Romagnoli che, sebbene sia tornato a lavorare in gruppo, rimane un nome per l’Al-Sadd, a parlare della situazione difensori in casa Lazio ci ha pensato il giornalista Giulio Cardone in questa sua intervista per Radiosei.

LEGGI ANCHE:

Le parole di Cardoni su Romagnoli e sulla difesa della Lazio

“Momento difficile anche sul mercato, soprattutto in difesa. Gigot e Patric sono scomparsi e non si sa quando torneranno disponibili, Romagnoli ieri ha lavorato in gruppo ma si sono riattivati dal Qatar, quindi sono ripartire le trattative per il suo approdo all’Al-Sadd. Poi Tavares, dopo l’iniziale feeling con Gattuso, ora è di nuovo sul mercato anche se offerte non ci sono. Non a caso ieri è stato accostato alla Lazio un terzino sinistro, Becker. Fabiani è sempre stato un estimatore, lo tutela anche ora, quindi lo cederebbe solo davanti ad un’offerta importante”.

Cardone sul resto della rosa

“Dia e Noslin potrebbero restare, Gattuso vuole insistere con loro; si aspettano invece offerte per Ratkov. Il gruppo è cambiato proprio, sono andati via coloro che univano lo spogliatoio. Poi c’è Cataldi ma al momento non è costantemente in rosa. Uno come Taylor non lo puoi perdere. Chiaro che di discussioni in campo, con Spalletti o Gasperini su tutti, ne ne verificano tante, d’altro canto vedere coinvolto Taylor in questo momento è chiaro chiedersi cosa accadrà. Nella Lazio di oggi questi episodi, nella loro ‘normalità’, possono portare a conseguenze diverse”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Amichevole 01/08/2026 · 11:00
Lazio
VS
Avellino
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Amichevole 26/07/2026 · 18:00
Lazio
6-0
Finale
Flaminia Civita Castellana
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI