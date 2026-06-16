Cardone: “Valore della rosa diminuito di 80 milioni: squadra ridimensionata”

Raggiunto in un’intervista in collegamento con Radiosei, il giornalista Giulio Cardone ha sottolineato il drastico calo del valore della rosa della Lazio e ha commentato le voci secondo cui Lotito si trovi ormai ad un passo dalla rilevazione della Reggina. Ecco le sue parole.

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Le parole di Cardone nell’intervista sul valore della rosa della Lazio e il possibile acquisto della Reggina da parte di Lotito

“L’anno scorso, quando Lotito e Fabiani ripetevano che il valore della rosa era sui 300 milioni, questo dato ci aveva colpito ma stando alle stime del mercato le cifre si avvicinavano a quelle reali. Ora siamo sui 220 milioni. La cosa significativa è che il giocatore valutato di più in assoluto è Mario Gila, 30 milioni, un centrale. Questo denota il ridimensionamento tecnico della squadra perché, con tutto il rispetto per lui, non può essere che in una squadra come la Lazio il profilo che vale di più è quello di un difensore. Se non sblocchi il saldo zero, devi fare i conti con il bilancino. La Lazio, al momento, è l’unica squadra di Serie A che avrà limiti il primo luglio“.

Su Lotito e la Reggina

“Io credo che Lotito acquisti direttamente, ci troviamo davanti alla stessa situazione che si era creata con la Salernitana. Fino al 2028 può tenere entrambe le società. In questo momento il sindaco ha bisogno di salvare la Reggina e ha chiesto una mano a Lotito, dopodiché a giugno vedremo cosa accadrà”.-

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