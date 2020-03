Tempo di lettura: < 1 minuto

CARECA JUVENTUS LAZIO – Fino allo stop del campionato, la lotta Scudetto ha visto Juventus e Lazio protagoniste. Ai microfoni di TMW è intervenuto anche l’ex calciatore Careca.

Lotta Scudetto tra Lazio e Juventus

“Mi dispiace tanto per la situazione in Italia, ho tanti amici in primis a Napoli e anche a Roma. Ormai si parla 24 ore del virus e soprattutto di quel che succede in Italia. Speriamo che si possa fermare il contagio. Da voi ci sono tanti positivi al coronavirus e anche tanti morti. Quanto al campionato la Juve è sempre in testa ma ora c’è una Lazio molto competitiva e va fatto un plauso all’Atalanta per come sta andando anche in Champions“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.