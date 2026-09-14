Caressa: “Difficile stare lontano da questa Lazio”

Fabio Caressa ai microfoni di Sky Sport ha commentato il momento positivo della Lazio di Gattuso e la protesta dei tifosi biancocelesti, nonostante stiano arrivando risultait notevoli.

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Le parole di Caressa sulla Lazio e sui suoi tifosi.

“Gattuso ha sottolineato dei mille tifosi che hanno preso la squadra a Formello e l’hanno accompagnata per tutto il tragitto per far sentire la vicinanza alla squadra. A una squadra che sta facendo così bene è difficile strale lontano. Io ho degli amici tifosi della Lazio che continuano la protesta, ma soffrono a non andare allo stadio a sostenere una squadra che sta facendo così bene.

Una domanda che mi sono fatto io è che il tifoso della Lazio ha questa partita bellissima, vinci 2-0 con il Milan, ti verrebbe quasi di andare allo stadio il secondo tempo per sostenerla, quindi capisco la sofferenza”.

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