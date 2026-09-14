Connect with us

INTERVISTE

Caressa: “Difficile stare lontano da questa Lazio”

Published

3 ore ago

on

Tifosi Lazio

Fabio Caressa ai microfoni di Sky Sport ha commentato il momento positivo della Lazio di Gattuso e la protesta dei tifosi biancocelesti, nonostante stiano arrivando risultait notevoli.

LEGGI ANCHE: Gattuso come Eriksson e Inzaghi: solo loro con la Lazio a 10 punti dopo quattro giornate

Le parole di Caressa sulla Lazio e sui suoi tifosi.

“Gattuso ha sottolineato dei mille tifosi che hanno preso la squadra a Formello e l’hanno accompagnata per tutto il tragitto per far sentire la vicinanza alla squadra. A una squadra che sta facendo così bene è difficile strale lontano. Io ho degli amici tifosi della Lazio che continuano la protesta, ma soffrono a non andare allo stadio a sostenere una squadra che sta facendo così bene.

Una domanda che mi sono fatto io è che il tifoso della Lazio ha questa partita bellissima, vinci 2-0 con il Milan, ti verrebbe quasi di andare allo stadio il secondo tempo per sostenerla, quindi capisco la sofferenza”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
2-2
Finale
Milan
Pareggio
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 10 4
2 Roma 9 3
3 Inter 9 3
4 Cagliari 9 4
5 Milan 8 4
6 Como 7 3
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 4
10 Atalanta 6 4
11 Lecce 6 4
12 Napoli 6 4
13 Udinese 4 3
14 Torino 3 3
15 Fiorentina 3 4
16 Parma 1 3
17 Bologna 1 4
18 Monza 1 4
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 4
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI