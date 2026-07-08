Carosielli: “Ecco chi vuole portare un’offerta per la Lazio a Lotito”

Il giornalista Nicola Carosielli, autore dell’articolato pubblicato oggi da milanofinanza.it in merito al possibile cambio di proprietà in chiave Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per chiarire alcuni punti del suo pezzo.

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Le parole di Nicola Carosielli sul possibile cambio di proprietà in ottica Lazio.

“Ovviamente va precisato che non si sta parlando di trattative per la cessione del club. Emerge un messaggio chiaro, c’è un movimento che vuole accelerare sul tema di un cambio di proprietà. C’è questo fronte di tifosi importanti e manager di Stato che stanno cercando degli acquirenti. Non in comune accordo con Lotito, ma per portare eventualmente un’offerta al presidente che, nel frattempo, continua a manifestare la non volontà a cedere la società.

Lotito sente tutto e vede tutto, è conscio della situazione. Poi una valutazione sul valore del club viene fatta e quando parla di un miliardo può farlo anche per capire che risposte può avere. Non è che abbia dato un mandato. Potrebbe essere una valutazione provocatoria o una valutazione che potrebbe portarlo a fare valutazioni”.

Carosielli su Tilman J. Ferlitta.

“Tilman J. Fertitta? Ho parlato di lui per la proposta fatta in quanto a miliardario vicino all’amministrazione Trump, oltre che ambasciatore americano in Italia. Bisogna capire se l’abbiano proposto a lui o se lui stesso è un tramite per arrivare al figlio. Lui con Lotito un po’ dovrà parlarci perché in ballo c’è la quotazione al Nasdaq.

Gli ambasciatori fanno anche questo, la quotazione di un club italiano in quel contesto sarebbe un passo importante. Ferlitta ha fatto un’offerta al Napoli che De Laurentiis ha rifiutato. Queste voci le abbiamo verificate, danno il peso del termometro della situazione. Di figure e manager che arrivano con le loro conoscenze ad arrivare a coinvolgere figure tra le più potenti al mondo”.

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