NOTIZIE
Ex Lazio, Casale resta a Bologna: ufficiale il rinnovo
Ci sono novità in casa Bologna e riguardano, almeno in parte, anche la Lazio: è arrivato il rinnovo di contratto per Nicolò Casale, che ha firmato un nuovo accordo, il quale lo terrà in Emilia fino al 2029.
Leggi anche: “La Lazio a caccia di talenti, piace Parra: conosciamo il difensore colombiano“
Nicolò Casale, ex Lazio, rinnova con il Bologna
A riportare la notizia è il Quotidiano Sportivo, nell’edizione di Bologna, che ha riferito la mossa della società rossoblù, durante la sosta nazionali. L’ingaggio dell’ex Lazio, che ammonta a 1,85 milioni di euro lordi, non sarà variato, ma verrà sarà spalmato su una stagione aggiuntiva.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI11 ore ago
Infortunio Marusic, a breve in gruppo: si punta il Monza ma con prudenza
-
INFORTUNATI11 ore ago
Rovella verso il recupero: previsto un provino prima del Monza
-
INFORTUNATI11 ore ago
Ottimismo Cancellieri, il pieno recupero è alle porte
-
NOTIZIE2 giorni ago
Rovella, il rinnovo non rappresenta una priorità: la situazione