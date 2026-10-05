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Ex Lazio, Casale resta a Bologna: ufficiale il rinnovo

Published

2 ore ago

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Casale Bologna rinnovo

Ci sono novità in casa Bologna e riguardano, almeno in parte, anche la Lazio: è arrivato il rinnovo di contratto per Nicolò Casale, che ha firmato un nuovo accordo, il quale lo terrà in Emilia fino al 2029.

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Nicolò Casale, ex Lazio, rinnova con il Bologna

A riportare la notizia è il Quotidiano Sportivo, nell’edizione di Bologna, che ha riferito la mossa della società rossoblù, durante la sosta nazionali. L’ingaggio dell’ex Lazio, che ammonta a 1,85 milioni di euro lordi, non sarà variato, ma verrà sarà spalmato su una stagione aggiuntiva.

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