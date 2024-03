Casale: "Tudor ha portato carica e quel qualcosa che mancava"

Tempo di lettura: 2 minuti

CASALE LAZIO JUVENTUS PRE PARTITA - Manca sempre meno a Lazio - Juventus, big match valido per la trentesima giornata di Serie A. Durante il pre partita Nicolò Casale è stato intervistato e ha espresso le sue sensazioni prima di questa importante sfida.

Lazio - Juventus, le parole di Casale nel pre partita

Questo il pensiero espresso da Casale a Dazn nel pre partita di Lazio - Juventus: "Sapevo cosa aspettarmi da Tudor. L'ho avuto a Verona e avevo parlato coi ragazzi. Ci ha portato carica, entusiasmo e quel qualcosa che ci mancava nell'ultimo periodo, un pressing importante nella metà campo avversaria".

Su come ha ritrovato Tudor

"L'ho trovato uguale identico, ha sempre quella carica addosso. Una persona che ci è venuta molto incontro, abbiamo stravolto il modo di giocare, ci siamo parlati tanto e ci ha dato una grossa mano".

Le parole di Casale ai microfoni ufficiali biancocelesti

Queste le parole di Nicolò Casale ai microfoni ufficiali biancocelesti: "Il mister l’ho ritrovato come l’ho lasciato, molto carico e tanta voglia di trasmettere le sue idee. Avendolo avuto sapevo cosa aspettarmi, ho avvertito i compagni, sono rimasti contenti, ha portato più pressing e più intensità nella zona offensiva. Speriamo da stasera di fare vedere già quel che abbiamo provato".

Sul match contro la Juventus

Sappiamo che la Juve sia forte sulle palle inattive e ripartenze, non dobbiamo concedere spazi, ci lasceranno giocare e dobbiamo essere attenti a non perdere palle.

Su cosa può dare in più Tudor

"Potrà tirarmi fuori quel qualcosa che mi è mancato in questi mesi, mi ha dato tanto a Verona e ha saputo toccare i punti giusti per farmi crescere. Questi mesi sono colpa mia, ci ho già parlato, è contento di come abbiamo lavorato".