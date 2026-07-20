Casinelli: “A noi laziali hanno tolto la voglia di sognare, ma qualcosa accadrà”

Fabrizio Casinelli, Direttore della Comunicazione della Rai, intervenendo sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della delicata situazione in casa Lazio, della protesta dei tifosi e di quello che potrà/dovrà accadere. Ecco le sue parole.

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Le parole di Casinelli nell’intervista sulla Lazio

“Mi piacerebbe sapere, al di là della vendita degli abbonamenti pari neanche a società di serie C, quante maglie ufficiali della Lazio sono state vendute per i tifosi più piccoli. Questa deve essere la cartina tornasole di una situazione pericolosa. Sono molto disamorato e vedo che i giovani si allontano sempre di più.

A noi hanno tolto anche la voglia di sognare. Non abbiamo neanche più la forza per sognare per la nostra Lazio. Non abbiamo mai una notizia che possa dimostrare che qualcosa si muova. Il tifoso della Lazio sta reagendo, sta difendendo la propria passione. Quando il tifoso laziale è stato chiamato, ha sempre risposto presente. Sposo tutte le iniziative finalizzate a salvare la Lazio. Quello che sta accadendo a Roma ha un effetto nelle tifoserie di tutto il mondo. Almeno lasciateci la libertà di sognare.

Questa situazione viene analizzata in tutta Europa, questo è un fenomeno emozionale ma anche economico. Bisogna avere fiducia, continuare a guardare al futuro, prima o poi qualcosa deve accadere. Adesso il rapporto tra tifoseria e società non sia più recuperabile. Quello che manca è la programmazione ed il mercato lo sta dimostrando”.

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