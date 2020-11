Tempo di lettura: < 1 minuto

LOTITO PERUZZI LAZIO – A Formello non c’è mai pace. Questa volta a creare scompiglio è la lite tra il club manager Angelo Peruzzi e il numero uno biancoceleste, Claudio Lotito. Tutto nasce dal caos Luis Alberto. L’ex portiere aveva mediato, insieme ad Inzaghi, per evitare che lo spagnolo venisse messo fuori rosa, limitando la punizione ad una multa. Ciò gli è costato un scontro verbale con il presidente.

Vertice per non dirsi addio

Come riporta il Corriere dello Sport, Peruzzi si è preso qualche giorno per decidere cosa fare: dimettersi o continuare la sua avvenuta con la Lazio. Non è partito con la squadra per Crotone e non sarà presente in tribuna contro lo Zenit. Nei prossimi giorni o ore ci sarà un incontro decisivo per non lasciarsi, tra lui e Lotito. Dal 2000 fa parte della famiglia biancoceleste e dirsi addio in questo modo sarebbe un peccato. Si spera dunque di poter ricucire il rapporto e ci sia un definitivo chiarimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.