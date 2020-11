Tempo di lettura: < 1 minuto

LUIS ALBERTO LAZIO INZAGHI – Le polemiche di Luis Alberto contro i vertici della Lazio non sono passate inosservate. Infatti, le critiche dello spagnolo nei confronti dell’acquisto dell’aereo biancoceleste, hanno suscitato una reazione decisa da parte della società. Il numero 10 è stato multato e ora rischia l’esclusione nella gara contro il Crotone.

Luis Alberto, Inzaghi ricuce lo strappo

Il lavoro di Simone Inzaghi da quando è allenatore della Lazio è sotto gli occhi di tutti. Il tecnico è stato abile nel costruire un gruppo di uomini, prima che di calciatori. Da motivatore a tifoso, il mister ha dato ad ogni componente un ruolo fondamentale nello scacchiere. Ora però, Simone si trova a gestire una situazione delicata, dopo le parole aspre di Luis Alberto. Come riporta Il Messaggero, il tecnico laziale non vorrebbe rinunciare ad uno dei suoi migliori centrocampisti in vista della gara contro il Crotone. L’obiettivo quindi è quello di ricucire il rapporto tra giocatore e vertici societari nel minor tempo possibile. Le scuse da parte del fantasista sono arrivate immediatamente, ma al momento nono sono state sufficienti a cancellare l’episodio. Inzaghi ha ancora una volta un ruolo fondamentale nel vestire i panni del mediatore in questa situazione ingarbugliata.

