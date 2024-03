Caso: "Non avrei preso Tudor a stagione in corso, Sarri tecnico top"

Tempo di lettura: 2 minuti

CASO LAZIO TUDOR SARRI INTERVISTA - Igor Tudor è arrivato biancoceleste per prendere il posto del dimissionario Maurizio Sarri. Domenico Caso, ex calciatore ed allenatore, ha parlato ai microfoni di News.Superscommesse.it sul cambio di panchina alla Lazio. Di seguito le sue parole.

LEGGI ANCHE:

Le parole di Caso

“Sarri ha preso una decisione forte, sicuramente non comune, difficile sul piano professionale e in quanto tale va rispettata. Se è arrivato ad andarsene devono essersi create situazioni particolari all’interno dello spogliatoio. Dall’esterno è difficile commentare, ma da allenatore posso dire che quando un tecnico si rende conto di non avere più in mano il gruppo c’è poco da fare (...)”.

Su Tudor come nuovo allenatore

“Purtroppo a volte le scelte sbagliate delle società possono condizionare un’intera stagione. Pensiamo al Napoli, De Laurentiis ha dovuto mettere due allenatori a libro paga prima di accorgersi che il sostituto ideale di Spalletti sarebbe potuto essere Calzona. Nel caso della Lazio, personalmente non avrei preso subito l’allenatore per la prossima stagione. Tudor è un tecnico molto bravo e preparato, ma ha concetti calcistici molto diversi rispetto a quelli di Sarri e anche per la squadra non sarà facile adattarsi subito, a stagione in corso. Chiudere il campionato con un cosiddetto “traghettatore” e proseguire con il 4-3-3 sarebbe stato meno traumatico”.

Su quanto accaduto con Sarri

“Quando le cose vanno così male le colpe sono da dividere. Di sicuro durante il mercato estivo non sono state seguite le indicazioni dell’allenatore che lo ha ripetuto spesso e anche di recente, quando ha fatto riferimento alle famose “liste A, B e C”. Sarri è un tecnico top, dal punto di vista professionale è sempre stato inappuntabile e ha provato in tutti i modi a tenere botta dopo la stagione chiusa al secondo posto, ma la squadra ha avuto una discontinuità sconcertante e non ha mai dato certezze né sul piano delle prestazioni e neppure su quello dei risultati. Adesso bisogna voltare pagina, spetterà a Lotito e ai suoi collaboratori fare le scelte giuste anche sul mercato. Quanto alle dichiarazioni la situazione è sfuggita di mano a tutti. In casi come questi bisognerebbe parlare il meno possibile, l’unico a farlo dovrebbe essere il presidente. (...)”.