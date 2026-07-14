Casoni: “Lotito deve monetizzare, ecco cosa farei io”

Il presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900, Marco Casoni, ha rilasciato un’intervista nelle trasmissioni di Radiosei dove ha provato a mettersi nei panni di Claudio Lotito e ad immaginare un possibile scenario di vendita.

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Le parole di Casoni nell’intervista su Lotito

“La Lazio rischia di perdere una generazioni di tifosi, il mio obiettivo è quello di evitarlo. In una situazione come questo ci siamo già passati. Non con queste motivazioni, ma momenti di grande criticità ci sono stati. Nel 1981 non c’era più niente, papà trovò 18 volontiari che misero del denaro che ci permise di risalire. Momenti drammatici ne abbiamo già vissuti, supereremo anche questa”.

Casoni sulla possibile cessione della Lazio

“Dal punto di vista pratico, non so bene le esigenze del presidente. Di certo, ho la sensazione che Lotito abbia come obiettivo nobile un percorso importante come Senatore. Anche la scelta di acquistare la Reggina penso sia un’azione instradata per continuare la carriera politica. Se dovessi mettermi nei suoi panni come imprenditore, immagino che lui stia valutando che poter arrivare all’autorizzazione per uno stadio cambi significativamente il valore della società. I tempi, però sono incerti. Io lavorerei per immaginare un accordo con qualcuno per monetizzare al meglio tutto ciò che c’è oggi, per poi tenermi un’opzione sulla futura autorizzazione da portare poi alla nuova proprietà. Cambiando il prezzo finale del passaggio di mano. In questa maniera otterrebbe tutto quello che cerca. Io da imprenditore ragionerei in questa maniera, mi riferisco a due distante tranche di denaro separate. Una subito ed un’altra in caso di autorizzazione per lo stadio”.

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