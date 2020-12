Tempo di lettura: < 1 minuto

CASSANO CAICEDO – L’ex fantasista Antonio Cassano ha espresso un giudizio favorevole sulla stagione che sta disputando Felipe Caicedo alla Lazio. Il centravanti, autore di quattro gol tra campionato (3) e Champions League (1), ha colpito l’ex giocatore della Sampdoria che ha confidato di aver consigliato anche il suo acquisto al presidente blucerchiato, Ferrero. Queste le parole espresse da Cassano su Twitch.

Cassano su Caicedo

“Mi piace Caicedo della Lazio. Vi racconto questa: due anni fa sento Ferrero che mi dice che aveva bisogno di un attaccante. Gli ho fatto un solo nome, quello di Caicedo. Ha tentato in tutti i modi di prenderlo dalla Lazio, ma non c’è riuscito. Inzaghi, che è un allenatore intelligente, non l’ha lasciato partire. Può giocare da solo, in compagnia, mi piace veramente tantissimo”.

